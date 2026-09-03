



Les 1er, 2 et 3 octobre 2026 auront lieu les 20èmes Rencontres du Clos-Vougeot, avec pour thème « Le vin, produit monde ». L’événement célébrera également les 20 ans de la Chaire UNESCO « Cultures et Traditions Vitivinicoles » de l’Université Bourgogne Europe. Les conférences, le concert et la dégustation des 1er et 2 octobre se tiendront au Château du Clos-Vougeot.





Le jeudi 1er octobre sera consacré à « Le vin à la conquête du monde », avec notamment des interventions de Jean-Robert Pitte et Yann Juban. La journée se terminera par une dégustation de vins de Bourgogne. Le vendredi 2 octobre abordera la « Diversité des pratiques et des productions mondiales à l’épreuve d’un monde global », avec notamment des présentations consacrées au changement climatique dans les vignobles et à la protection des vignobles dans le monde. Un concert est également prévu à 17h30 dans le Grand Cellier du Clos-Vougeot.





Une cérémonie pour les 20 ans de la Chaire UNESCO





Le samedi 3 octobre, la cérémonie des 20 ans de la Chaire UNESCO « Cultures et Traditions Vitivinicoles » se déroulera à la Salle des Climats de Gevrey-Chambertin. La matinée comprendra notamment un retour sur 20 ans de diffusion des savoirs vitivinicoles à travers le monde, ainsi qu’une conférence d’Alain Carbonneau sur la diversité des modes de conduite de la vigne dans le monde. Le nombre de places est limité pour cette matinée.



