L’Imagerie d’Épinal à la recherche d’un nouveau souffle

Situé quai de Dogneville, le site rassemble plusieurs espaces liés à l’histoire de la fabrication des images à Épinal. Il comprend notamment des ateliers de production et d’impression, un écomusée ainsi qu’une ancienne chaufferie. L’objectif de la collectivité est de préserver cette identité tout en donnant au lieu une nouvelle dynamique.

Un équilibre entre patrimoine, culture et activité économique

Le futur opérateur devra proposer un projet permettant d’assurer la viabilité économique du site, tout en maintenant une activité ouverte au public. Il devra également développer une offre culturelle autour de l’histoire et des techniques de fabrication des images et mettre en œuvre l’exploitation de l’écomusée consacré au patrimoine industriel et technique de l’Imagerie.

À travers cet appel à projets, la Ville d’Épinal souhaite donc trouver un porteur capable de conjuguer activité économique, valorisation du patrimoine et ouverture au public, afin de donner une nouvelle vie à ce lieu emblématique de la cité vosgienne.