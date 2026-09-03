Meuse : Berthold remet en place une passerelle de 24 tonnes

Une passerelle de 45,70 mètres et 24 tonnes a retrouvé sa place au-dessus de l’A33 à Laxou. Derrière cette opération technique se trouve Berthold, entreprise spécialisée dans les ouvrages d’art et implantée à Dieue-sur-Meuse. Le chantier a débuté en mai avec la dépose des dalles en béton armé, destinée à alléger la structure. En juin, l’ossature métallique a été retirée à l’aide d’une grue de 400 tonnes, avant d’être transportée par convoi exceptionnel jusqu’à l’aire de Clairlieu. Après sablage et traitement anticorrosion réalisés par son partenaire Nopia, elle a été repositionnée en août par les équipes de Berthold, lors d’interventions nocturnes nécessitant la coupure de l’A33. La dernière phase prévoit la pose de dalles en béton fibré à ultra-hautes performances.

Les grands chantiers tirent l’expertise

Cette opération illustre plus largement le rôle des entreprises spécialisées dans la rénovation des infrastructures. Pour Berthold, ces marchés permettent de valoriser des compétences techniques depuis la Meuse sur des opérations nécessitant levage lourd, transport exceptionnel, traitement des structures métalliques et travaux sous contrainte de circulation. Pour le territoire meusien, cette capacité à intervenir hors du département contribue à renforcer le rayonnement d’un savoir-faire industriel local dans le secteur des travaux publics. Le chantier de Laxou montre ainsi comment une entreprise implantée dans un territoire à dominante rurale peut développer une activité sur des opérations d’envergure régionale.