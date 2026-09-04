Du 14 au 16 octobre 2026, plus de 1 500 élus et dirigeants se réuniront au Centre Prouvé de Nancy pour le Congrès de la FedEpl. Ce rendez-vous de l'économie mixte locale, marqué par son centenaire et le renouvellement des exécutifs municipaux, verra l'élection d'un nouveau président.

Un siècle d'audace et un poids économique majeur

Le Congrès 2026 s'ouvre dans un contexte charnière. Représentée par la FedEpl qui rassemble 13 000 élus, l'économie mixte locale pèse aujourd'hui 19,79 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 67 501 emplois. À Nancy, l'événement s'impose comme la plateforme de référence pour intégrer les nouveaux élus. Le programme propose un parcours pour sécuriser la gouvernance de la gamme Epl, qui offre trois outils adaptés aux besoins des territoires : les Sem (historiques, à capital public-privé), les Spl (100% publiques) et les SemOp (contrat unique).

Cap vers l'avenir et nouvelle gouvernance

En pleine mutation économique, une dizaine d’ateliers aborderont l'intelligence artificielle et le financement des transitions pour ces structures actives dans plus de 60 métiers. Les participants analyseront des réalisations concrètes lors de visites professionnelles à Nancy, comme le projet Nancy Thermal. Les initiatives les plus inspirantes recevront les Trophées des Epl, complétés par un prix du public.

Le point d'orgue se tiendra le vendredi 16 octobre avec l’élection du nouveau président de la FedEpl. Ce dernier participera immédiatement à la plénière prospective pour fixer les orientations du mandat. Une conférence de presse finale, menée aux côtés de Sylvie Hanns, présidente de la Fédération régionale des Epl Grand Est, clôturera ces trois jours stratégiques pour l'intérêt général.