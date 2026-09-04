RTE sensibilise à la transition énergétique en gare de Nancy

Pendant deux mois, les halls de la gare de Nancy accueillent un parcours d'information sur la transition énergétique. Cet événement, également visible à Strasbourg, afin d'illustrer concrètement la réalité des investissements de RTE. Face à l'augmentation de la consommation d'électricité, le gestionnaire du réseau choisira ce lieu de grand passage pour rendre accessibles les notions de décarbonation de l'économie et d'électrification des usages.

Le Grand Est, pôle stratégique de l'électricité décarbonée

Cette exposition met en lumière la position économique de la région dans la production d'énergie. Entre 2021 et 2025, près de 800 projets industriels ont été lancés dans le Grand Est, confirmant son dynamisme. Demain, le territoire s'imposera comme la deuxième région française productrice d’électricité bas carbone. Grâce à un mix énergétique performant, la région produira deux fois plus d’électricité qu’elle n’en consommera, exportant son surplus vers le reste de la France et l'Europe.

Un partenariat pour vulgariser les investissements industriels

Initiée avec SNCF Gares & Connexions, cette opération transformera la gare de Nancy en un espace d'échange citoyen. En sortant des cadres institutionnels, RTE valorisera le travail quotidien de ses équipes locales. Les infographies présentées détailleront l'adaptation constante des infrastructures de transport d'électricité face aux besoins des industries régionales.

Cette initiative démontrera que la transition énergétique ne se jouera pas seulement dans les centres techniques, mais s'accompagnera d'un effort de transparence auprès du grand public.