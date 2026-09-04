Commercy : la Conférence nationale du handicap suivie en direct

À Commercy, le handicap s’impose comme un enjeu qui dépasse le seul champ social. Ce vendredi 4 septembre 2026, la sous-préfecture accueillera dès 8h30 la retransmission de la séance plénière de la Conférence nationale du handicap (CNH), organisée à Bobigny sous la présidence du chef de l’État. Les acteurs meusiens engagés dans le handicap et l’inclusion pourront suivre les annonces nationales, alors que cette nouvelle édition doit dresser le bilan des engagements pris en 2023 et fixer les orientations des politiques du handicap pour les trois prochaines années. Le discours présidentiel, prévu à 12h30, constituera le principal temps fort de la matinée.

Les orientations nationales auront aussi un impact sur l’emploi et les entreprises. À Commercy, les acteurs locaux pourront anticiper leur déclinaison dans les politiques d’inclusion et d’accès au travail.

L'emploi, enjeu central des territoires

Cette échéance intéresse directement le monde économique. L'inclusion des personnes en situation de handicap touche en effet au fonctionnement du marché du travail, alors que les entreprises et les collectivités doivent composer avec des besoins de recrutement, d'adaptation des postes et d'accompagnement des parcours professionnels. Les décisions nationales peuvent ainsi déterminer les moyens et les dispositifs mobilisés localement dans les prochaines années. Pour un département comme la Meuse, la capacité à faire connaître ces dispositifs et à rapprocher les acteurs publics, les employeurs et les personnes concernées constitue un enjeu territorial concret.