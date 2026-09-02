Van Den Casteele, glacier nordiste reconnu, passe un cap dans son développement. L'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros et emploie 90 salariés, a décidé d'ouvrir son capital à Crédit Mutuel Equity.

Cette augmentation de capital doit, d'ici la fin d'année 2027, permettre à l'entreprise de se doter d’un nouveau site de production et de stockage à Bailleul et de développer ses boutiques. La marque en a 12 pour l'instant et prévoit de consolider son maillage territorial dans les principales agglomérations de la région Hauts-de-France et des régions limitrophes dans l'Est, l'Ouest et la Belgique.

«Cette étape de développement est un prérequis pour mener à bien notre feuille de route, à savoir ouvrir un à deux nouveaux magasins par an au cours des cinq prochaines années, et implanter des corners Van Den Casteele chez des distributeurs sélectionnés. L’entrée de Crédit Mutuel Equity avec qui nous partageons la même vision de l’entreprise et les mêmes valeurs d’une manière générale, nous offre de belles perspectives grâce à son expertise en matière d’accompagnement des dirigeants et la richesse de son réseau», explique Édouard Beaugrand, son dirigeant.