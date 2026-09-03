Budget participatif : l’appel citoyen en Meuse

Malgré une situation budgétaire contrainte, le Département de la Meuse a décidé de renouveler son opération baptisée «Ma FaMeuse Idée» avec un budget participatif d’un million d’euros, dont 200 000 euros seront réservés pour les plus jeunes. Cette année, le palier d’aide est fixé à 30 000 euros avec la ferme intention d’ouvrir cet accès aux subventions au plus grand nombre. Un choix assumé par Jérôme Dumont, le patron de l’exécutif qui réaffirme sa volonté de positionner la Meuse comme un «département rural innovant», en donnant «la possibilité d’agir». Après le succès des éditions 2020 où 575 idées avaient été déposées puis 296 en 2022, l’heure est à l’appel à candidatures alors que les règles sont claires : «il faut au moins avoir 11 ans et avoir une attache en Meuse pour proposer une idée et voter». 81 projets ont été financés au cours des deux précédentes opérations pour un soutien de deux millions d’euros. Parmi eux, un marché de producteurs locaux, des animations sportives, un café solidaire, l’aménagement d’un sentier ; autant d’idées marquant la richesse du tissu associatif meusien.

Place aux idées puis aux votes

Entre le 1er septembre et le 15 novembre, les idées pourront être déposées, sur le site https://jeparticipe.meuse.fr. Une étude de recevabilité et de faisabilité sera ensuite instruite. En avril 2027, le choix et l’annonce des projets coup de cœur seront révélés. Ce sera ensuite aux citoyens de voter pour leurs idées préférées alors que les grands vainqueurs seront dévoilés entre juin et juillet 2027. Si les anciens lauréats ne peuvent pas se positionner pour cette troisième édition, ils pourront devenir des parrains, montrant la voie. Dans cette grande aventure collective, les élus départementaux défendent une volonté et une méthode, s’appuyant sur les membres du collectif «Citoyens, tous Meusiens» qui auront la main en représentant 80% du résultat des voix, contre seulement 20% pour les élus. Place désormais aux idées.