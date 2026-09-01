Meuse : le parasport veut aussi gagner du terrain

La compétition européenne de cécifoot organisée à Strasbourg met en lumière les enjeux liés au développement du parasport dans le Grand Est. Alors que l’équipe de France, championne paralympique en titre, poursuit son parcours dans la compétition, la Région entend inscrire cette dynamique dans la durée. En Meuse, comme dans les autres départements du Grand Est, l’enjeu porte notamment sur l’accès aux équipements et aux pratiques sportives adaptées, y compris en dehors des grandes agglomérations. La collectivité veut également travailler avec les clubs, associations, collectivités et acteurs sportifs pour favoriser la découverte du parasport par les jeunes et accompagner les structures qui développent ces pratiques.

Le parasport cherche encore son ancrage territorial

Au-delà de la compétition strasbourgeoise, le sujet renvoie à l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap partout en France. La Région Grand Est a adopté en juin une feuille de route Handicap 2026-2028 visant à mieux intégrer cette question dans ses différentes politiques publiques, notamment les transports, les lycées, la formation et l’accès à l’emploi. Pour les territoires comme la Meuse, le développement d’une offre sportive accessible constitue donc aussi un enjeu d’aménagement : il s’agit de permettre aux habitants d’accéder à des équipements et à des clubs adaptés sans concentrer les pratiques dans les seules métropoles.