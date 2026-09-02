Somme : Le cercle de l’espoir fédère six communes pour octobre rose

Rappelez-nous ce qu’est le cercle de Théia.

Le Cercle de Théia, est une association fondée à Amiens en janvier 2023. Elle est dédiée aux questions d’égalité hommes/femmes. Nous avons organisé avec succès la première nuit de l’égalité le 7 mars 2023. Nous avons lancé l’observatoire de l’égalité. En novembre dernier, à Friville-Escarbotin, s’est déroulé un forum inédit «Femmes et industrie». Nous avons eu l’honneur de la présence d’Aurore Bergé, ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, nous comptons une cinquantaine de membres. La représentante actuelle à Abbeville est Alexandra Derosière. Nous comptons aussi nous développer dans l’est de la Somme.

Qu’est ce que Le cercle de l’espoir ?

C’est un département de l’association dédié à octobre rose et au cancer du sein. Ma vie personnelle a été bouleversée. Une de mes proches a été atteinte par cette maladie et en est décédée. Tout ce que je voulais, c’est que les sommes récoltées par Le cercle de l’espoir aille exclusivement à la recherche. L’argent public ne suffit pas. Le choix s’est porté sur l’institut Curie dont la réputation internationale n’est plus à faire. J’y ai rencontré des chercheurs avec un sens de l’humanité que je n’ai pas senti ailleurs. Grâce à l'ensemble de nos partenaires, en majorité privés, nous avons pu reverser 66 000 euros à la recherche à l'issue de nos trois premières éditions. La professeure Anne Vincent-Salomon, directrice de l'institut des cancers des femmes à l’Institut Curie prendra la parole lors du Gala de l’espoir qui se déroulera le 15 octobre à l’auditorium Simone- Veil de l’Université de Picardie Jules-Verne à Citadelle d’Amiens. Notre marraine, Béatrice Besnard sera mise à l’honneur. Professeure de yoga, praticienne en accompagnement psycho-corporel et conseillère municipale de Noyelles-sur-Mer, elle a été atteinte d’un cancer du sein en 2013.

Cette année, vous fédérez six communes et de multiples partenaires.

C’est un travail de plusieurs mois. Nous sommes très fiers d’avoir su fédérer autour de nous Amiens, Abbeville, Le Crotoy, Rue, Friville-Escarbotin et Fort-Mahon-Plage. Loto, marches, karaoké… seront organisés. Sans compter, les matchs et collectes solidaires, les soirées partenaires. De nombreux boulangers/pâtissiers/bars proposeront des cocktails et des gâteaux de l’espoir à Amiens et Abbeville. A chaque vente, une partie du prix sera reversé à l'Institut Curie. Une collecte se construit euro après euro. Ensemble, on est plus forts. D’ailleurs, plusieurs formules de mécénat et des partenariats sur mesure sont proposés aux entreprises du territoire.