46 postes à pourvoir dans les Vosges dans le secteur de la santé

Face aux besoins persistants en professionnels de santé, Appel Médical annonce le recrutement de 440 professionnels dans le Grand Est. Dans les Vosges, plusieurs profils sont recherchés dans les secteurs médical et paramédical, mais aussi dans la petite enfance. Infirmiers, aides-soignants, médecins, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens ou auxiliaires de puériculture figurent notamment parmi les métiers concernés.

Des recrutements pour répondre aux besoins locaux

Avec 46 postes proposés, les Vosges se situent parmi les départements du Grand Est concernés par cette campagne. Le Bas-Rhin compte le plus grand nombre d’offres, avec 110 postes, devant le Haut-Rhin (62), la Meurthe-et-Moselle (55) et la Meuse (14). Au-delà du recrutement, Appel Médical mise également sur la formation pour accompagner les professionnels dans leur parcours. En 2025, plus de 3 200 personnes ont ainsi bénéficié de formations dans différentes spécialités, notamment la réanimation, le bloc opératoire, la psychiatrie et la santé mentale.

«Chez Appel Médical, nous investissons sur la formation continue pour faire évoluer les compétences de nos talents. Cela nous permet de mettre à la disposition des établissements de santé des professionnels hautement qualifiés, prêts à intervenir sur des spécialités de pointe comme la chirurgie robotique, la réanimation ou les soins critiques», déclare Stéphane Jeugnet, directeur général d’Appel Médical.