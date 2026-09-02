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La mirabelle de Lorraine affiche sa résilience en Meurthe-et-Moselle

La récolte des mirabelles, débutée dès la fin juillet dans certains endroits, touche à sa fin ! Le fruit lorrain emblématique a su s’adapter aux conditions climatiques extrêmes connues cet été notamment dans les vergers meurthe-et-mosellans.

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© E.Varrier. Face aux difficiles conditions climatiques, la mirabelle de Lorraine a su s’adapter et affiche sa résilience dans les vergers meurthe-et-mosellans.

© E.Varrier. Face aux difficiles conditions climatiques, la mirabelle de Lorraine a su s’adapter et affiche sa résilience dans les vergers meurthe-et-mosellans.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 2 septembre 2026 - Mis à jour le 2 septembre 2026

Sécheresse et vague de canicule, même pas peur pour la mirabelle de Lorraine ! À l’heure où la récolte touche à sa fin dans les vergers meurthe-et-mosellans, hormis les quelques fruits tardifs dans les prochains jours, la «belle de Lorraine» est bien présente en quantité moindre. 

En Meurthe-et-Moselle, comme un peu partout dans la région, les rendements varient d’un verger à un autre. Dans l’ensemble, les producteurs affichent une certaine satisfaction. Le fruit lorrain semble s’être adapté aux difficiles conditions climatiques. 

Son développement a été moindre, d’où la couleur verte de certains fruits, mais le taux de sucre est bien présent. 