La mirabelle de Lorraine affiche sa résilience en Meurthe-et-Moselle

Sécheresse et vague de canicule, même pas peur pour la mirabelle de Lorraine ! À l’heure où la récolte touche à sa fin dans les vergers meurthe-et-mosellans, hormis les quelques fruits tardifs dans les prochains jours, la «belle de Lorraine» est bien présente en quantité moindre.

En Meurthe-et-Moselle, comme un peu partout dans la région, les rendements varient d’un verger à un autre. Dans l’ensemble, les producteurs affichent une certaine satisfaction. Le fruit lorrain semble s’être adapté aux difficiles conditions climatiques.

Son développement a été moindre, d’où la couleur verte de certains fruits, mais le taux de sucre est bien présent.