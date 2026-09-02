Bar-le-Duc : dès 7 ans, la musique s’apprend au conservatoire

Dès 7 ans, mais aussi pour les adultes : le Conservatoire intercommunal de musique (CIM) de Meuse Grand Sud prépare sa rentrée 2026-2027, son offre pédagogique s'étend des cordes aux instruments à vent, en passant par les percussions, la guitare et le chant. L’établissement propose un parcours combinant 30 minutes de cours individuel, 45 minutes de formation musicale et une heure de pratique collective chaque semaine. Les rencontres avec les enseignants débuteront le jeudi 3 septembre à Bar-le-Duc, puis les vendredi 4 et samedi 5 septembre à Ligny-en-Barrois.

Pour la collectivité, cette rentrée constitue aussi un temps fort pour présenter une offre culturelle répartie sur deux sites et accessible aux habitants du territoire.

L’attractivité territoriale passe aussi par la culture

Cette situation renvoie à une problématique qui concerne de nombreux territoires français : conserver une offre de services suffisamment diversifiée pour attirer et retenir habitants, familles et actifs. Pour les collectivités, les équipements culturels s’inscrivent ainsi dans une politique plus large d’aménagement et d’attractivité, aux côtés des transports, de l’éducation, du logement ou des services aux entreprises. Le CIM illustre parfaitement cette logique à l’échelle de Meuse Grand Sud, avec deux sites et une programmation destinée à différents publics.