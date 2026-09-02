L'enseigne Animalis ouvre un magasin au Havre

L'enseigne Animalis a ouvert le 19 août un magasin de 332 m² au centre commercial Coty, rue Casimir-Périer. Il s’agit du premier point de vente de l’enseigne dans la ville et de son cinquième en Normandie. L’ouverture s’inscrit dans une stratégie d’expansion nationale revendiquée par le groupe, qui indique ouvrir un magasin tous les dix jours.

Avec cette nouvelle implantation, Animalis élargit son réseau tout en rapprochant son offre des propriétaires d’animaux. Le magasin commercialise alimentation, produits d’hygiène, accessoires, jouets et équipements pour différentes espèces, des chiens et chats aux oiseaux, reptiles et poissons. L’enseigne mise également sur le conseil en magasin et sur une sélection de marques spécialisées.

