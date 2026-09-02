À Loos-en-Gohelle et Grenay, le logement minier se réinvente

Quatre maisons ont permis de découvrir les premières réalisations d’un vaste programme de réhabilitation et de renouvellement urbain. Deux d’entre elles, déjà rénovées et occupées, illustrent les ambitions du projet : améliorer le confort et la qualité de vie des habitants tout en réduisant les consommations énergétiques.

Inscrite dans le cadre de l’Engagement pour le renouveau du Bassin minier (ERBM), la première phase, lancée en décembre 2025, concerne 37 logements répartis entre Grenay et Loos-en-Gohelle. Isolation renforcée, nouvelles menuiseries, chauffage, ventilation mécanique contrôlée et réaménagement des espaces intérieurs doivent permettre d’atteindre l’étiquette énergétique B.

Au 1er septembre, 17 logements avaient déjà été réhabilités, tandis que 12 étaient encore en chantier et 8 sur le point d’entrer en travaux.

Rénovation et logements neufs

L’opération représente un investissement global de 6,49 millions d’euros, financé principalement par Pas-de-Calais habitat, avec le soutien de l’ERBM et de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin. Jean-Louis Cottigny, président de Pas-de-Calais habitat, souligne : «Ce projet démontre un engagement fort, rénover des logements emblématiques du patrimoine minier, redonner vie à nos cités et participer à la transition énergétique de nos territoires, au service du pouvoir d’achat des locataires». L’objectif est ainsi de préserver l’identité architecturale des cités tout en proposant un habitat plus durable, plus confortable et moins énergivore.

Ce sont au total 134 maisons concernées par le projet. Après la réhabilitation de 37 logements, la deuxième phase du projet sera consacrée à la construction de logements neufs sur les parcelles libérées, avant la démolition de 92 maisons (52 à Grenay et 40 à Loos-en-Gohelle) trop vétustes pour être rénovées. Les locataires, dont les logements sont voués à la démolition, pourront alors s’installer progressivement dans les nouvelles réalisations : 76 reconstructions de logements locatifs sociaux et 42 logements en accession sociale à la propriété. L’opération de reconstruction se distingue par le recours à des constructions en bois réalisées hors-site pour un chantier propre et rapide. Ces logements atteindront un diagnostic de performance énergétique classé A.



