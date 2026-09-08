Prévu de 10 h à 18 h, cette édition s'annonce mémorable avec la participation record de 87 associations, offrant aux visiteurs une vue d'ensemble de l'engagement communautaire. Les thématiques abordées incluront la culture, le sport, la solidarité et l'environnement, permettant ainsi aux habitants de découvrir des activités variées et de rencontrer des bénévoles passionnés.

Les organisateurs ont prévu un programme riche en animations et en démonstrations interactives pour tous les âges. Les visiteurs pourront s'initier à des activités comme l'écriture de mots doux pour les sans-abri ou participer à un parcours en joëlette. Le volet culturel sera également mis en avant avec des spectacles de musique et de danse, sans oublier des ateliers créatifs où chacun pourra s'essayer à la couture ou à la création artistique collective. Les aspects scientifiques et numériques ne seront pas en reste, avec des séances de planétarium et un Repair Café numérique.

Cet événement se veut convivial et familial, offrant un lieu d'échanges chaleureux entre les associations et le public. Une buvette sera également disponible pour permettre aux visiteurs de prolonger les rencontres dans une ambiance détendue. Le Village des Associations d’Arras est donc une occasion unique de redécouvrir l'engagement local et de s'impliquer dans la vie associative.