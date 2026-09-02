La photographie s’invite une nouvelle fois chez Veuve Ambal. À Montagny-lès-Beaune, la Maison accueillera, du 25 septembre 2026 au 19 mars 2027, Le Regard du Cœur, une exposition consacrée au photographe Willy Ronis. Les clichés présentés proviennent des collections du musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône.





Un regard attentif sur le quotidien





Figure majeure de la photographie humaniste française du XXe siècle, Willy Ronis s’est attaché à raconter les scènes ordinaires du quotidien avec sensibilité. Ses photographies donnent notamment à voir les rues de Paris, les quartiers populaires, les ouvriers, les familles et les enfants, mais aussi les moments de fête.

Son travail repose sur une attention particulière portée aux gestes et aux rencontres du quotidien. À travers ses compositions, le photographe cherche la beauté dans des situations simples, en donnant une place centrale à l’émotion. L’exposition proposée chez Veuve Ambal permettra ainsi de parcourir des œuvres où se croisent tendresse, dignité et poésie.





Un partenariat engagé depuis 2011





Cette exposition s’inscrit dans une relation nouée depuis plusieurs années entre la Maison Veuve Ambal et le musée Nicéphore-Niépce. Mécène de l’établissement depuis 2011, la Maison contribue à l’enrichissement de ses collections en soutenant sa politique d’acquisition.

Deux fois par an, des photographies issues du fonds du musée sont également présentées au siège de Veuve Ambal, à Montagny-lès-Beaune. Ces expositions permettent d’aborder différentes thématiques et de faire découvrir les collections du musée dans un autre cadre.

Le vernissage de Le Regard du Cœur est prévu le jeudi 24 septembre 2026, de 19 heures à 22 heures, chez Veuve Ambal. La soirée comprendra notamment, à 20 heures, une visite guidée du site de production du Crémant de Bourgogne, suivie d’un cocktail et d’une animation associant musique et photographie.











