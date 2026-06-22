Après des travaux débutés en mars 2026, la première pierre a été officiellement posée par Pas-de-Calais Habitat à Sains-en-Gohelle, où 39 logements collectifs en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) vont être construits.

Ce programme, situé au 31 rue Alexandre Dhesse, est réalisé en partenariat avec Les Lotisseurs du Nord, et comprend deux bâtiments collectifs totalisant 39 logements, répartis entre 20 logements de type 2, 13 logements de type 3 et 6 logements de type 4. Cette résidence sera installée sur un terrain de 6 753 m² et disposera de 39 places de stationnement ainsi que d’un local dédié aux vélos. Ils auront aussi un système de chauffage électrique associé à des ballons thermodynamiques pour la production d’eau chaude sanitaire, qui doit permettre de maîtriser les consommations énergétiques.

L'investissement global atteint plus de 5,9 millions d’euros, porté par Pas-de-Calais Habitat L’opération bénéficie notamment de financements mobilisés via les prêts PLUS et PLAI.