L'heure est à la réduction de l'emprunte carbone pour le secteur du BTP. Parmi les actions à mener, l'entreprise NeoCem, créée en 2021 à Saint-Maximin, développe une innovation : une solution d’argiles recyclées (issues des déchets du BTP) et calcinées bas carbone. Les performances de cette innovation marquent un tournant dans la décarbonation de la construction car la technologie permet de réduire jusqu’à 90% les émissions de CO₂ dans la fabrication du ciment, par rapport au clinker traditionnel (principal élément carboné du ciment et du béton) tout en garantissant des performances techniques en accord avec les standards du marché. Éprouvée et prête à être déployée à grande échelle, NeoFlash - son nom - touche le ciment qui est responsable à 90% des émissions de CO2 dans la fabrication du béton, elle-même représentant 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Déjà partenaire avec Oklima - filiale du groupe EDF spécialisée dans le développement de projets de contribution carbone - et Valloire Habitat (Entreprise Sociale pour l’Habitat), l'entreprise annonce une levée de fonds de 17 millions d'euros avec Crédit Mutuel Impact. «Neocem a développé une solution décarbonante et compétitive pour faire progresser l’une des filières industrielles les plus émissives du pays, exprime Nadia Bouzigues, directrice générale de Crédit Mutuel Impact. L’offre est disponible immédiatement et intéresse déjà de grands noms de la construction. Avec cet investissement, nous poursuivons notre engagement en faveur de l’environnement et permettons à la société d’augmenter à la fois ses capacités industrielles et son efficacité commerciale».

Cette nouvelle étape s’inscrit également dans la continuité du soutien apporté par les investisseurs historiques de NeoCem, parmi lesquels Rev3 Capital, Nord France Amorçage, Finorpa et CB Green, qui

accompagnent l’entreprise depuis les premières phases de son développement industriel et technologique.

Ambition européenne

La solution de NeoCem continue d'embarquer le secteur de la construction dans une politique de décarbonation, si bien que l'entreprise ambitionne de devenir un acteur de référence des matériaux cimentaires bas carbone en Europe.

La levée marque donc une étape clé pour l’entreprise, qui a démarré son industrialisation à grande échelle avec une première unité de production déjà opérationnelle à Saint-Maximin et qui entame une montée en puissance progressive vers une capacité de fabrication cible de 200 000 tonnes par an et un recyclage de 300 000 tonnes d'argiles. «Nous sommes très heureux d’engager ce partenariat avec Crédit Mutuel Impact. Au-delà de l’apport financier, cette collaboration repose sur un alignement de valeurs fort : la conviction qu’il est possible, et indispensable, de créer de la valeur économique tout en délivrant un impact positif et mesurable pour la société. Cette opération nous donne les moyens d’accélérer notre déploiement industriel, d’ouvrir de nouvelles unités avec nos partenaires et de massifier l’impact carbone de notre technologie», note Benjamin Constant, directeur général de NeoCem.