Sign’A2S change de modèle pour se stabiliser

Une demande de mise en redressement judiciaire ! Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, les fondateurs et pilotes de Sign’A2S, ont décidé de prendre les devants histoire de permettre «de stabiliser notre structure», assurent les fondateurs de cette société pionnière en matière de signalétique au sol version écologique.

Créée en juin 2023, l’entreprise basée aujourd’hui à Messein entend révolutionner l’univers de la signalisation en abattant la carte du marquage au sol à l’aide de peintures et enduit à basse d’eau, le tout mis en œuvre avec des matériels 100 % électrique.

Une signalisation écologique, recherchée et appréciée sur le papier mais dans les faits, sa réelle démocratisation s‘avère délicate.

«Changer les mentalités est difficile ! Même si les choses avancent, il est toujours délicat de convaincre les acheteurs et les donneurs d’ordre», assure Anne-Sophie Charles.

Cap sur l’audit signalétique

Les chantiers sont pourtant au rendez-vous, à l'image des récents travaux sur le pont des Fusillés à Nancy. La conjoncture générale, les différentes intempéries, des problèmes en interne liés aux ressources humaines (un collaborateur consommateur de drogue : NDLR), font «que notre société est en difficulté financière».

Le couple fondateur pense que la mise en redressement judiciaire pourra leur permettre de passer le cap.

Le duo souhaite également sortir leur activité d’audit signalétique à destination des collectivités territoriales notamment développée depuis deux ans (à la base avec une application créée par une société bretonne et aujourd’hui développée en interne).

Une société spécifique devrait être créée.