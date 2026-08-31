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Sign’A2S change de modèle pour se stabiliser

Sign’A2S de Messein, spécialisée dans le marquage au sol à l’aide de peinture et enduits à base d’eau, entend stabiliser sa structure en développant une entité spécifique centrée sur l’audit signalétique. Cette stabilisation recherchée passera par une demande de mise en redressement judiciaire souhaitée par Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, le couple fondateur. 

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© E.Varrier. Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, les fondateurs de Sign’A2S ont décidé de placer leur structure en redressement judiciaire histoire de la stabiliser et de rebondir.

© E.Varrier. Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, les fondateurs de Sign’A2S ont décidé de placer leur structure en redressement judiciaire histoire de la stabiliser et de rebondir.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026

Une demande de mise en redressement judiciaire ! Anne-Sophie Charles et Sébastien Pot, les fondateurs et pilotes de Sign’A2S, ont décidé de prendre les devants histoire de permettre «de stabiliser notre structure», assurent les fondateurs de cette société pionnière en matière de signalétique au sol version écologique. 

Créée en juin 2023, l’entreprise basée aujourd’hui à Messein entend révolutionner l’univers de la signalisation en abattant la carte du marquage au sol à l’aide de peintures et enduit à basse d’eau, le tout mis en œuvre avec des matériels 100 % électrique. 

Une signalisation écologique, recherchée et appréciée sur le papier mais dans les faits, sa réelle démocratisation s‘avère délicate. 

«Changer les mentalités est difficile ! Même si les choses avancent, il est toujours délicat de convaincre les acheteurs et les donneurs d’ordre», assure Anne-Sophie Charles.

Cap sur l’audit signalétique

Les chantiers sont pourtant au rendez-vous, à l'image des récents travaux sur le pont des Fusillés à Nancy. La conjoncture générale, les différentes intempéries, des problèmes en interne liés aux ressources humaines (un collaborateur consommateur de drogue : NDLR), font «que notre société est en difficulté financière».

Le couple fondateur pense que la mise en redressement judiciaire pourra leur permettre de passer le cap.

Le duo souhaite également sortir leur activité d’audit signalétique à destination des collectivités territoriales notamment développée depuis deux ans (à la base avec une application créée par une société bretonne et aujourd’hui développée en interne). 

Une société spécifique devrait être créée. 

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