Le chantier concerne près de 4,3 kilomètres de chaussée. Les travaux, estimés à 1,6 million d’euros et entièrement financés par le Département, porteront notamment sur le renforcement de la chaussée et le renouvellement de la couche de roulement. Les interventions pourront avoir lieu de jour comme de nuit.

Une voie dans chaque sens

Pendant les travaux, la circulation sera basculée sur la chaussée opposée afin de maintenir le trafic. Une seule voie sera disponible dans chaque sens. La vitesse sera également réduite : elle pourra descendre à 50 km/h aux extrémités des zones de basculement et à 70 km/h dans les secteurs où les véhicules circuleront dans les deux sens sur la même chaussée. Les dépassements seront interdits. Les automobilistes devront également être attentifs aux fermetures successives de plusieurs bretelles, qui évolueront au fil du chantier.

Des ralentissements à prévoir

Avec le trafic habituellement important sur l’A320, des ralentissements et des files d’attente sont attendus pendant les trois semaines de travaux, particulièrement aux heures de pointe. Les automobilistes sont donc invités à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements et à rester particulièrement vigilants dans les zones de chantier. Le calendrier pourra par ailleurs évoluer en cas de conditions météorologiques défavorables.