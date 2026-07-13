L’Université Le Havre Normandie et le groupe Renault ont signé, le 8 juillet, une convention de partenariat visant à rapprocher le monde académique et le monde industriel. Cet accord porte sur la formation, la recherche, l’innovation et l’accompagnement des étudiants vers l’emploi.

Le partenariat doit permettre de multiplier les passerelles entre les étudiants et l’entreprise à travers le développement de stages, d’alternances et de projets pédagogiques construits en lien avec les besoins du groupe Renault. Des conférences métiers, des témoignages de professionnels et des visites de sites industriels seront également proposés afin de mieux faire connaître les opportunités offertes par les secteurs industriels.

Mutations de l'industrie

Cette coopération répond aux enjeux de transformation des métiers et d’évolution des compétences liés aux mutations de l’industrie. Elle vise notamment à préparer les futurs diplômés aux besoins des entreprises, en développant des formations en adéquation avec les évolutions technologiques et environnementales.

L’accord prévoit également un renforcement des collaborations entre les équipes de recherche de l’Université Le Havre Normandie et les experts du groupe Renault. Des projets communs pourront émerger autour de thématiques liées aux transitions industrielles, à l’innovation, à la mobilité et aux nouveaux usages.