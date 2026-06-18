Le CD2E maintient le cap

Avec 301 adhérents, 4 255 participants à ses événements et 839 visiteurs sur ses démonstrateurs en 2025, le centre de déploiement de l’éco-transition dans les entreprises et les territoires (CD2E) confirme son rôle d’acteur majeur de l’éco-transition dans les Hauts-de-France. Ce 11 juin à Loos-en-Gohelle à l'occasion de l'assemblée générale, les partenaires de la structure ont aussi découvert les ambitions de 2026. «Cette année, nous avons 25 ans. Et pour fêter cela, nous allons poursuivre notre rôle en massifiant la transition écologique et énergétique et en agissant pour une décarbonation durable», a déclaré son Benoît Loison, président du CD2E.

Un congrès au cœur de l’année 2025

Temps fort de l’année écoulée, le congrès national du bâtiment durable (CNBD), organisé les 4 et 5 septembre 2025 à Lille, a réuni 3 500 visiteurs et 150 exposants sur 5 000 m². Dix conférences, 57 pitchs et trois visites ont mis en avant les innovations du secteur. «Cette édition, placée sous le signe de l’adaptation au changement climatique, a résonné de manière particulièrement juste avec les défis auxquels notre secteur est confronté», a souligné Benoît Loison.

L’événement a également marqué le lancement de la «Communauté des Décarbonnés», la signature d’une alliance pour une architecture responsable avec l’Ensapl (école d'architecture et de paysage), le Croa (ordre des architectes) Hauts-de-France et l'Afapi (organisme de formation), ainsi que de nouvelles adhésions au Pacte bois-biosourcés.

Bois, biosourcés : des filières qui montent en puissance

Le CD2E poursuit son action en faveur de la construction durable. En mars 2025, les Rencontres régionales du bâtiment biosourcé ont réuni pour la première fois les filières bois, paille et chanvre. Le Pacte bois-biosourcés continue également sa progression avec 630 000 m² de bâtiments mis en chantier entre 2023 et 2025 et plus de 170 000 m² programmés d’ici fin 2027. «Ce n’est pas juste un papier que nous vous faisons signer. Les objectifs seront atteints, voire dépassés», a affirmé Frédérique Seels, directrice générale du CD2E.

Le CD2E accompagne aussi la création d’un référentiel régional pour la construction des bâtiments tertiaires, dont la publication est prévue en 2026. Dans le logement social, un partenariat avec l’Union régionale pour l’habitat des Hauts-de-France doit accélérer la décarbonation du parc.

Rayonnement international

Le CD2E poursuit son ouverture à l’international avec sa participation, en mars 2025, au congrès Americana, au Canada. «Cette manifestation a été une formidable plateforme pour faire rayonner l’expertise régionale et nouer des partenariats», a souligné la direction.

À Lille, les 2 et 3 avril, Minerec a également franchi un cap en devenant les Assises nationales de la filière des minéraux alternatifs. L’événement a réuni 150 participants et 40 intervenants autour des sédiments, terres excavées et écoproduits industriels. Une édition est déjà envisagée en 2026. Le CD2E a par ailleurs renforcé son implication dans plusieurs projets européens. Une dynamique que le pôle de Loos-en-Gohelle entend poursuivre en 2026 malgré des marges de manœuvre financières réduites.

Pour Aletheia Press, Lolita Péron-Vranesic