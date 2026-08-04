Chantilly : 147 logements de l'OPAC de l'Oise en pleine réhabilitation

Le quartier Lefébure, à Chantilly, fait l'objet d'un important programme de rénovation porté par l'OPAC de l'Oise, maître d'ouvrage de l'opération. Les travaux, réalisés alors que les logements restent occupés, concernent 147 familles et représentent un investissement de plus de 7 millions d'euros.

Un programme complet de rénovation

Le chantier prévoit de nombreuses interventions destinées à moderniser les immeubles et à améliorer les conditions de vie des habitants. Les logements bénéficient notamment du remplacement des fenêtres, de l'installation de volets roulants, d'une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable, de nouveaux équipements sanitaires ainsi que de la rénovation des salles de bains. Les sols, les portes palières, les installations électriques et le système de chauffage sont également remplacés.

À l'extérieur, une isolation thermique est mise en place et les halls d'entrée sont rénovés avec de nouvelles portes et un système d'interphone. Les parties communes font elles aussi l'objet de travaux sur les murs, les plafonds et les équipements électriques. Certains logements sont par ailleurs adaptés avec des équipements destinés aux personnes âgées autonomes.

Un chantier mené en site occupé

Les travaux se déroulent sur une période de 18 mois en milieu occupé, ce qui nécessite une organisation importante des équipes et la coopération des résidents. L'opération est conduite avec AMOPC pour la maîtrise d'œuvre, Eiffage Construction pour les travaux, BTP Consultants pour le contrôle technique et SOCOTEC Construction pour la coordination en matière de sécurité.

Le coût total du projet s'élève à 7 050 275 euros. Il est financé à hauteur de 5 700 275 euros par les fonds propres de l'OPAC de l'Oise, auxquels s'ajoute une subvention européenne de 1 350 000 euros accordée dans le cadre du plan France Relance.