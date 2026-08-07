Le préfet de Meurthe-et-Moselle en visite au port de Frouard

Le port de Frouard a accueilli récemment le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, accompagné d'Antoine Vogrig, directeur adjoint Nord-Est de Voies navigables de France (VNF). Cette visite a permis de faire le point sur le fonctionnement du port, son rôle dans l'économie locale et les défis auxquels il est confronté dans un contexte économique et environnemental en constante évolution.

Véritable maillon de la logistique fluviale, le port de Frouard approvisionne de nombreuses entreprises industrielles situées dans un rayon de 80 à 100 kilomètres. Il accueille des trafics variés, allant de la pâte à papier aux produits énergétiques, en passant par les colis lourds. Chaque année, entre 500 000 et 800 000 tonnes de marchandises transitent par le terminal public et le silo privé.

Des investissements pour renforcer l’attractivité du port

Pour accompagner le développement du site, près de 6 millions d'euros seront investis d'ici 2029-2030. Financés avec le soutien de l'Union européenne et du contrat de plan État-Région, ces travaux doivent permettre de moderniser les quais, les installations ferroviaires et les espaces de stockage. L'objectif est de renforcer l'attractivité du port et de développer davantage son offre de transport en articulant au mieux les voies fluviale, ferroviaire et routière.