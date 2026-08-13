Verdun : l’Afpa ouvre ses portes aux futurs candidats

De 9h à 16h, les visiteurs pourront découvrir les plateaux de formation de l’Afpa, rencontrer les formateurs et échanger avec les conseillers sur les différents parcours proposés. La journée permettra également de mieux comprendre les possibilités d’alternance et les dispositifs de financement mobilisables pour concrétiser un projet de formation. Plusieurs partenaires seront présents au Village des Solutions pour présenter leurs services et répondre aux questions des participants, qu’ils soient à la recherche d’un emploi, d’une reconversion professionnelle ou d’une nouvelle orientation. Cette journée portes ouvertes, gratuite, doit ainsi permettre aux visiteurs d’identifier les formations adaptées à leur projet et les solutions disponibles pour accéder à l’emploi.

La formation répond aux besoins économiques

À l’échelle nationale, la formation professionnelle joue un rôle central dans l’adaptation des compétences aux besoins des entreprises, notamment dans les secteurs confrontés à des difficultés de recrutement. L’alternance et la reconversion permettent aux candidats d’acquérir des compétences directement liées aux métiers recherchés, tout en offrant aux employeurs un moyen de former de futurs salariés. Pour les territoires, ces dispositifs constituent également un levier pour favoriser l’accès à l’emploi et répondre aux évolutions du marché du travail.