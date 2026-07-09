Plailly : Au Parc Astérix, les petits possdèdent leur village

Connu pour ses attractions à sensations, le Parc Astérix propose aussi de nombreuses activités adaptées aux plus jeunes. Réparties dans plusieurs espaces du site, elles permettent aux enfants de découvrir progressivement les différentes attractions tout en respectant des critères de taille destinés à garantir leur sécurité.

Une offre évolutive selon l'âge des enfants

Le Village Gaulois constitue un lieu de découverte pour les familles. Les visiteurs peuvent y rencontrer Astérix, Obélix, Panoramix et d'autres personnages emblématiques, tout en profitant d'une photo souvenir. La zone gauloise accueille également plusieurs espaces de jeux, dont le Sanglier d'Or, accessible dès 2 ans avec un parcours d'obstacles et des activités de recherche.

La Forêt d'Idéfix réunit une vaste aire de jeux, des parcours dans les arbres, des toboggans ainsi que plusieurs attractions accessibles dès 80 cm. Les jeunes visiteurs peuvent notamment embarquer sur Hydrolix, découvrir Lavomatix et Étamine, puis accéder, à partir de 90 cm et accompagnés d'un adulte, à Aérodynamix.

Le parcours se poursuit avec d'autres attractions familiales, parmi lesquelles Épidemaïs Croisière, les Espions de César, les Petits Chars Tamponneurs et le cinéma 4D Attention Menhir !. Dès un mètre, les enfants peuvent également découvrir des attractions plus dynamiques, comme La Revanche des Pirates – Grand Splatch, la Descente du Nil, Pégase Express ou encore Discobélix.