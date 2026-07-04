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Hattigny : Center Parcs Les Trois Forêts, le géant sud-mosellan

Implanté à Hattigny depuis 2010, Center Parcs Les Trois Forêts s’est imposé comme l’un des poids lourds du tourisme lorrain. Plus grand domaine de la franchise d’Europe, le site génère chaque année 1,3 million de nuitées au cœur du pays de Sarrebourg. Un pari osé mais réussi.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 4 juillet 2026 - Mis à jour le 4 juillet 2026
<p>Lorsqu’il ouvre ses portes en mai 2010 à Hattigny, en Moselle Sud, Center Parcs Les Trois Forêts marque <strong>un tournant pour le tourisme régional</strong>. Ses 800 cottages initiaux (1.100 désormais) répartis au cœur de 450 hectares (dont 78% de surfaces boisées) en font immédiatement <strong>le plus vaste Center Parcs d’Europe</strong>. Avec ses 5.944 lits, seul Disneyland Paris fait mieux en France en termes de capacité d’accueil.&nbsp;</p><p>Le choix de cette implantation n’a rien d’anodin. Le domaine bénéficie d’un<strong> positionnement stratégique</strong>, au cœur de l’Europe, mê.

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