Hattigny : Center Parcs Les Trois Forêts, le géant sud-mosellan

Loisirs
Dans l'Aisne, Center Parcs, un champion régional du tourisme
03/07/2026 Morgan Gheeraert
Chamouille (02)
Implanté à Hattigny depuis 2010, Center Parcs Les Trois Forêts s’est imposé comme l’un des poids lourds du tourisme lorrain. Plus grand domaine de la franchise d’Europe, le site génère chaque année 1,3 million de nuitées au cœur du pays de Sarrebourg. Un pari osé mais réussi.
© Johann Marin-Thiery. Instant sérénité au spa Deep Nature.
© Johann Marin-Thiery. Terrasse immergée au cœur de la forêt classée Réserve de biosphère par l’Unesco.
© Center Parcs. Cœur battant du domaine, l’Aqua Mondo peut accueillir 1.500 baigneurs simultanément.
© Johann Marin-Thiery. Les cottages «Exclusive» sont notamment dotés d’un spa privatif.
© Johann Marin-Thiery. Parmi les 125 activités proposées, beaucoup sont orientées vers la nature et la forêt. Ici, initiation aux plantations dans la serre.
© Johann Marin-Thiery. Le domaine compte même sa propre ferme pédagogique.
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03/07/2026 Morgan Gheeraert
Chamouille (02)
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