Dans l'Aisne, Center Parcs, un champion régional du tourisme

Loisirs
Amnéville : retour aux sources à Thermapolis
02/07/2026 Julie Clessienne
Amnéville (57)
Inauguré en 2007 au coeur de l'Aisne, le Center Parcs du lac de l'Ailette s'étend sur un domaine de 86 ha et compte 800 cottages. Avec l'atout majeur du lac qui le borde et donne tout son charme au site, il est devenu le premier site d'hébergement touristique de la région Hauts-de-France. Le domaine du groupe Pierre & Vacances est aussi doté d'un vaste centre de convention qui attire de nombreuses entreprises, congrès et séminaires. Jeroen Beels, directeur du site depuis 2024, évoque l'actualité du site qui s'apprête à accueillir de nombreux visiteurs cet été.
Jeroen Beels, directeur du Center Parcs du lac de l'Ailette. (c) Marie-Line Waroude
La piscine extérieure chauffée et la rivière sauvage de l'AquaMundo. (c) Tom Hurks
De nombreuses activités intérieures sont possibles comme le mini-golf. (c) Marie-Line Waroude
Les cottages colorés du domaine rappellent l'ambiance du Canada. (c) Marie-Line Waroude
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