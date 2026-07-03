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Dans l'Aisne, Center Parcs, un champion régional du tourisme

Inauguré en 2007 au coeur de l'Aisne, le Center Parcs du lac de l'Ailette s'étend sur un domaine de 86 ha et compte 800 cottages. Avec l'atout majeur du lac qui le borde et donne tout son charme au site, il est devenu le premier site d'hébergement touristique de la région Hauts-de-France. Le domaine du groupe Pierre & Vacances est aussi doté d'un vaste centre de convention qui attire de nombreuses entreprises, congrès et séminaires. Jeroen Beels, directeur du site depuis 2024, évoque l'actualité du site qui s'apprête à accueillir de nombreux visiteurs cet été.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>Un air de Canada dans l'Aisne et un parfum de vacances et de déconnexion... Dans la galaxie Center Parcs, celui du lac de l'Ailette, situé à proximité immédiate de Laon et de sa cité médiévale, se classe à part. Ici, les logements sont des cottages colorés qui font penser au style canadien et beaucoup d'entre eux offrent une vue sur le lac de l'Ailette d'une superficie de 140 ha. C'est l'une des particularités du site axonais, lui qui devint le troisième domaine Center Parcs à ouvrir en France en 2007, le premier construit depuis le rachat de l'entreprise par le groupe Pierre &amp; Vacances.

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