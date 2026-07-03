Dans l'Aisne, Center Parcs, un champion régional du tourisme

Portrait

Inauguré en 2007 au coeur de l'Aisne, le Center Parcs du lac de l'Ailette s'étend sur un domaine de 86 ha et compte 800 cottages. Avec l'atout majeur du lac qui le borde et donne tout son charme au site, il est devenu le premier site d'hébergement touristique de la région Hauts-de-France. Le domaine du groupe Pierre & Vacances est aussi doté d'un vaste centre de convention qui attire de nombreuses entreprises, congrès et séminaires. Jeroen Beels, directeur du site depuis 2024, évoque l'actualité du site qui s'apprête à accueillir de nombreux visiteurs cet été.