Le Parc Astérix renforce ses liens avec les producteurs locaux

Le Parc Astérix poursuit sa démarche de valorisation des productions locales. À l’occasion du Marché des partenaires locaux organisé récemment pour ses collaborateurs, des producteurs locaux ont exposé leurs produits, déjà présents dans les restaurants, hôtels et espaces de restauration du site. Cette initiative illustre la volonté du parc de s’appuyer sur des acteurs de proximité tout en proposant aux visiteurs une offre ancrée dans son territoire.

Des produits locaux au cœur de l’offre

Depuis trois ans, les confitures élaborées par Confiture et Compagnie, entreprise installée à Saint-Quentin, sont proposées dans les trois hôtels du Parc Astérix. Le site travaille également avec la Chapelle Saint Jean depuis 2010. Cette exploitation basée à Beauvais fournit plusieurs variétés de fromages qui complètent l’offre proposée dans les établissements hôteliers.

À Thiers-sur-Thève, la Ferme du Bois Bourdon fournit du miel destiné aux paniers d’accueil VIP des hôtels. L’entreprise familiale So Chips, implantée à Longueil-Sainte-Marie, fournit des produits distribués dans différents points de vente du parc ainsi que dans les paniers pique-nique. De son côté, la Brasserie de Senlis approvisionne plusieurs restaurants et hôtels du site en boissons locales et bio.

Enfin, Picardie Venaison fournit différentes spécialités de gibier servies notamment dans les hôtels et au Restaurant du Lac. Ces produits contribuent à mettre en valeur les saveurs régionales auprès des visiteurs. Par ces collaborations, le Parc Astérix poursuit son ancrage territorial.



