À Bar-le-Duc, le Campus Connecté ouvre ses portes le 8 juillet

Le 8 juillet, le Campus Connecté de Bar-le-Duc ouvrira ses portes afin de présenter son offre de formation et ses services d'accompagnement. Installée place de l'École Normale, cette structure permet aux habitants de suivre des études supérieures ou des formations qualifiantes à distance tout en restant dans la Meuse. Les visiteurs pourront découvrir les espaces de travail, échanger avec l'équipe pédagogique et participer à des ateliers de mise en situation destinés à mieux comprendre le fonctionnement de l'enseignement à distance.

La matinée permettra également de présenter un large éventail de parcours, allant du diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) aux BTS, licences, masters, certifications et titres professionnels. Le Campus Connecté accompagne des profils variés : jeunes souhaitant poursuivre leurs études, salariés désireux de monter en compétences, demandeurs d'emploi ou encore actifs engagés dans une reconversion professionnelle. En limitant les contraintes liées à la mobilité et à l'éloignement des grands pôles universitaires, cette solution contribue à maintenir les talents sur le territoire tout en facilitant l'accès à l'enseignement supérieur.

Formation à distance accélère les compétences locales

À l'échelle nationale, les Campus Connectés participent à la démocratisation de l'enseignement supérieur et au développement des compétences dans les territoires éloignés des grandes métropoles universitaires. En permettant aux apprenants de suivre une formation sans quitter leur bassin de vie, ces structures contribuent à limiter les ruptures de parcours, favorisent la montée en qualification de la population active et répondent aux besoins croissants des entreprises en matière de recrutement. Dans un contexte de transformation numérique, de transition écologique et d'évolution rapide des métiers, l'investissement dans la formation devient un facteur essentiel de compétitivité.