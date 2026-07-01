Dans le sport, on le sait, la confiance est essentielle. Et c'est, justement, emplie d'une pleine confiance en ses forces que l'entreprise Cornilleau, leader mondial des ventes de tables de ping-pong, achève l'agrandissement de son site de Bonneuil-les-Eaux. Un investissement de dix millions d'euros qui doit propulser l'entreprise vers l'avenir.

«Nous étions un peu à l'étroit», résume Hélène Lupette, directrice générale de l'entreprise. Concrètement, 800 m² de bureaux ont été rénovés, et 800 m² supplémentaires y ont été accolés, ainsi qu'un parking de cent places. Des agrandissements des entrepôts vont aussi suivre avec un aménagement logistique. Deux showrooms vont voir le jour : l'un en intérieur, l'autre en extérieur. «Nous n'en avions pas du tout jusque-là, alors que c'est une demande de nos clients. Cela va nous permettre de montrer ce que l'on sait faire», sourit la dirigeante.

Tennis de table, baby-foot et billard

Si la confiance est si forte pour la pépite picarde, c'est que les feux sont globalement au vert. Le Covid, puis les Jeux olympiques ont dopé les ventes. «Au moment du Covid, nous sommes montés à plus de 100 000 tables vendues dans l'année, compte Hélène Lupette. Aujourd'hui, c'est un peu retombé, autour de 70 000 tables. Mais on voit les ventes repartir à la hausse».

Mieux, Cornilleau a aussi profité de ces moments propices pour se diversifier avec sa gamme «PlayStyle». Celle-ci intègre une dimension design très forte à divers mobiliers de jeux : la table de tennis de table bien sûr, mais aussi le baby-foot et le billard. Une gamme qui compte déjà pour 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise et qui enregistre une très forte croissance. «L'objectif est de porter à 20%, voire 30 %, la part de cette gamme dans notre activité, poursuit la directrice générale. Peu de concurrents ont des gammes aussi larges que les nôtres».

Rester les leaders et ne rien céder

Pour y parvenir Cornilleau investit aussi dans sa filiale Cornilleau Steel, basée à Saint-André-Farivillers et rachetée en 2023. Le site a été réhabilité et le parc machines est en cours de modernisation. «Nous avons installé toute la production de cette gamme de mobilier là-bas, pour en faire un vrai centre d'expertise».

Ces objectifs et évolutions ne changent pas, pour autant, par la recette appliquée par Cornilleau qui souhaite conserver son image de produit de qualité made in France (l'entreprise annonce 90 % de fournisseurs français). Elle s'appuie, pour cela, sur son savoir-faire et son ADN auxquels elle associe l'innovation technologique. Exportant dans 80 pays, Cornilleau compte donc bien asseoir encore son leadership. En B to B avec de nouvelles cibles de clientèle en vue, mais aussi en B to C avec une vente en ligne qui se développe jour après jour. «On a vraiment toujours en tête de rester les leaders et de ne pas céder de parts de marché !», conclut Hélène Lupette.

Pour Aletheia Press, Benoit Delabre