Les Fêtes de la Mirabelle investiront l’Esplanade et le Plan d’Eau

Cet événement estival mettra à l’honneur le patrimoine, la gastronomie et les arts de la scène, tout en proposant plusieurs rendez-vous emblématiques tels que le couronnement de la Reine de la Mirabelle, le marché des Saveurs et des Arts ou encore la grande parade nautique.

Du 21 au 23 août, l’Esplanade accueillera le marché des Saveurs et des Arts, réunissant plus de 80 exposants, ainsi qu’une guinguette proposant restauration, animations, spectacles et concerts. Le couronnement de la Reine de la Mirabelle se tiendra le vendredi 21 août à l’Arsenal Jean-Marie Rausch, tandis que le concours de la tarte à la mirabelle originale est programmé le dimanche 23 août.

Un programme riche et varié

Les festivités se poursuivront les 29 et 30 août au Plan d’Eau. Le Grand Soir de la Mirabelle, organisé le samedi 29 août, réunira plusieurs artistes, dont DJ Marina Trench, le groupe Sr. Tumbao et Benjamin Biolay, avant un feu d’artifice sur le thème «Symphonie brésilienne». Le dimanche, une Mini Guinguette proposera des stands de produits du terroir, des spectacles, un concert de la Stadtkapelle de Sarrebruck, la grande parade nautique sur le thème de l’Amazonie ainsi qu’un concert de l’Harmonie municipale de Metz.

Avec ce programme mêlant traditions, patrimoine, gastronomie et spectacles, les Fêtes de la Mirabelle donneront une nouvelle fois rendez-vous aux Messins et aux visiteurs pour plusieurs jours d’animations au cœur de la ville. Un événement qui se prolongera du 3 au 6 septembre avec les Montgolfiades, dernier temps fort de cette édition.