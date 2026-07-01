Sur le plan économique et industriel, cette période a été marquée par la structuration de l’écosystème numérique LORnTECH et le développement d’infrastructures académiques de pointe, à l'image du campus accueillant l’ICN Business School et l’ENSAD. L'attractivité du territoire s’est également consolidée grâce à l'émergence du pôle d'excellence en santé IHU Infiny et à la renaissance du site thermal historique Nancy Thermal, véritable levier de dynamisation touristique. En parallèle, la Métropole a modernisé ses services essentiels, conciliant performance et impératifs environnementaux par la requalification de milieux aquatiques comme le Grémillon ou la sécurisation de la ressource en eau au réservoir Richard-Pouille.

Pour soutenir cette croissance, la collectivité a misé sur des projets de mobilité structurants, intégrant le déploiement du nouveau trolleybus, l'expérimentation du système de transport innovant Urbanloop et l'instauration d'une gratuité solidaire des transports en commun. Ces chantiers d'envergure, encadrés par le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-HD), dessinent un modèle de développement concerté entre acteurs publics, entreprises et citoyens. L'intégration de la transition écologique se traduit aussi par des initiatives territoriales concrètes, telles que le programme de transition « Des Hommes et Des Arbres » et la création du Grand Carreau dédié à l'alimentation durable.

Des chantiers structurants pour décarboner et connecter le territoire

Cette première décennie pose les fondations réglementaires et structurelles d'un territoire résilient face aux mutations mondiales. Alors que s'amorce une nouvelle étape de son histoire, le Grand Nancy affiche l'ambition de pérenniser son dynamisme économique et sa cohésion solidaire.







