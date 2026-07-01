La Métropole Rouen Normandie poursuit l'électrification de sa flotte de collecte des déchets. Engagée depuis 2022, cette stratégie vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les nuisances sonores et à améliorer les conditions de travail des agents. À terme, la collectivité ambitionne de disposer d'une flotte de bennes à ordures ménagères entièrement électrique.

La régie métropolitaine, qui intervient sur 44 communes, exploite aujourd'hui 14 bennes électriques, réparties entre les sites de Caudebec-lès-Elbeuf et du Petit-Quevilly. Deux véhicules supplémentaires doivent être livrés.

7 millions d'euros d'investissement

Depuis 2022, la Métropole a investi 7 millions d'euros, avec le soutien de la Région Normandie et de l'État, pour moderniser sa flotte. Une benne électrique de 26 tonnes représente un investissement de 510 000 euros (TTC), contre 281 000 euros pour un modèle diesel, indique la Métropole.

La collectivité fait également appel à deux prestataires pour sa collecte de déchets. Des prestataires largement électrifiés : Paprec-Coved, qui intervient à Rouen, exploite désormais 22 véhicules électriques, soit 96% de son parc affecté au territoire, tandis que Sepur, qui intervient sur 27 communes, en compte 20, représentant 87% de sa flotte depuis mai 2026.

Selon un premier bilan établi à partir des données constructeurs pour l'année 2025, les quatorze véhicules de la régie métropolitaine ont permis d'éviter l'émission de 202,7 tonnes de CO2 par rapport à des bennes diesel équivalentes. Les bénéfices concernent également le quotidien des agents et des habitants, grâce à un fonctionnement plus silencieux mais aussi l'absence de fumées d'échappement.