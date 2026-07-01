Cette opération concerne 471 logements répartis dans cinq bâtiments construits en 1968. Les travaux engagés se traduisent notamment par la rénovation des façades, la modernisation des halls d’entrée et la requalification progressive des espaces extérieurs. Cette réhabilitation vise à améliorer durablement la performance énergétique des bâtiments, le confort des habitants, la qualité architecturale de l’ensemble immobilier ainsi que la fonctionnalité des espaces. L’objectif est d’atteindre le niveau BBC Effinergie Rénovation - première étape.

Le programme prévoit notamment l’isolation des façades et des toitures, le remplacement ou l’amélioration des menuiseries extérieures, l’installation d’une ventilation hygroréglable basse pression, ainsi que l’optimisation du système de chauffage. Au-delà des aspects énergétiques, le projet comprend également la résidentialisation des espaces extérieurs avec la création de jardinets privatifs, la modernisation des halls et des circulations, la réhabilitation des réseaux d’eau et d’électricité, l’adaptation de certains logements au vieillissement ainsi que la transformation de logements vacants en logements ergonomiques. Des panneaux photovoltaïques destinés à l’autoconsommation collective seront également installés.

Engagée dès 2023, une démarche de concertation associant les habitants a permis d’enrichir le projet à travers des réunions et ateliers participatifs. Ce projet est mené avec le soutien de plusieurs partenaires, parmi lesquels l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), l’Eurométropole de Metz, le Groupe Caisse des Dépôts et Action Logement. La maîtrise d’œuvre est assurée par Bouygues Bâtiment Nord-Est et K+H Architectes.