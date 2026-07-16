Ribemont : La télérelève améliore le rendement du réseau d'eau

Cent ans d'existence pour le Syndicat intercommunal des eaux et toujours des innovations. Accompagné par Itron, le groupe Claire et Requea, le Syndicat a mis en place la télérelève qui permet une remontée automatique des données de consommation grâce à la présence d'environ 5 000 compteurs connectés, associés à des antennes. Cette infrastructure porte ses fruits : elle permet une détection plus rapide des fuites, une meilleure maîtrise des coûts et une qualité de service accrue auprès de ses abonnés. Ce déploiement de la télérelève a porté le rendement du réseau à hauteur de 93%.

Des compteurs connectés

Lancée en 2021, la première étape de cette démarche - financée par le syndicat sur ses fonds propres - a consisté en la création d’un réseau LoRaWAN privé, dimensionné à partir d’une étude préparatoire visant à identifier les points où installer la vingtaine d’antennes fournies par Requea. Déployé progressivement entre 2023 et 2025 pour s'adapter aux contraintes géographiques et garantir la continuité de service, le projet s’est poursuivi avec le renouvellement de 5 000 compteurs au profit de compteurs connectés Itron. En complément, le syndicat a également engagé le déploiement d’une soixantaine d’enregistreurs de bruit sur ses conduites afin d’identifier les fuites invisibles sur le réseau.

La télérelève a permis d’améliorer significativement la performance du réseau. En identifiant plus tôt les fuites chez les abonnés, elle a permis de réduire les volumes d’eau perdus, et les demandes de dégrèvement associées : de 30 000 à 35 000 m³ par an, ils sont passés à environ 1 000 m³, soit un rendement réseau de l’ordre de 93 %. «La télérelève nous a permis de travailler de manière bien plus efficace, explique Philippe Lefèvre, président du Syndicat intercommunal des eaux de Ribemont. Nous pouvons désormais prévenir les abonnés plus rapidement et les accompagner directement pour identifier l’origine de leur problème. Une réactivité qui a grandement amélioré notre relation avec les usagers : ces derniers constatent concrètement l’intérêt du dispositif et nous remercient régulièrement pour le service rendu».

Ce système de télérelève pourrait à l'avenir être ouvert à d’autres usages connectés portés par les collectivités du territoire, dans des domaines tels que l’éclairage public, les déchets, les bâtiments, la qualité de l’air ou l’efficacité énergétique.