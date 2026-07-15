Le Grand Chalon a accueilli les saisonniers qui intégreront ses services tout au long de la période estivale, aux côtés de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Centre communal d'action sociale (CCAS). Au total, 80 jeunes ont été recrutés afin de renforcer plusieurs secteurs d'activité de l'agglomération pendant les mois d'été. Leur arrivée vise à accompagner les équipes permanentes et à assurer la continuité des services proposés aux habitants malgré les congés estivaux.

Les saisonniers seront affectés dans différents équipements et directions du Grand Chalon. Ils interviendront notamment dans les piscines communautaires, au Port de plaisance ainsi qu'au sein des services chargés de la gestion des déchets, de la mobilité, de l'eau et de l'assainissement. Selon les besoins, ils participeront également à diverses missions de terrain et de soutien.



Des missions variées au service des habitants

Tout au long de l'été, les agents saisonniers exerceront des fonctions diverses en fonction de leur affectation. Ils pourront assurer des travaux d'entretien, de manutention et de surveillance, accueillir le public sur site ou par téléphone, participer à l'organisation logistique d'événements ou encore apporter un appui administratif et technique aux équipes.

Par leur présence, ces renforts contribueront au bon fonctionnement des services publics pendant la période estivale et au maintien de la qualité des prestations proposées à la population. Cette campagne de recrutement permet également à de nombreux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle au sein des collectivités locales tout en répondant aux besoins saisonniers de l'agglomération.