Si près de 1,4 million de jeunes pratiquent le football en France, seuls 3% des joueurs intégrant un centre de formation deviennent professionnels. Pour les autres, les perspectives d'insertion restent souvent limitées. Face à ce constat, le Football club de Rouen «souhaite faire évoluer le modèle traditionnel des centres de formation.»

Le FC Rouen, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Rouen Métropole, des entreprises et des collectivités, lance un dispositif de double parcours sport-métier destiné aux jeunes sportifs à fort potentiel.

«100% de trajectoires réussies»

Dès l'âge de 15-16 ans, les jeunes suivront un accompagnement articulé autour de trois volets : un parcours sportif de haut niveau, un parcours métier avec découverte des entreprises, stages, alternance et certifications, ainsi qu'un parcours personnel axé sur les compétences comportementales et la construction d'un projet de vie. Chaque joueur sera accompagné par un mentor chargé de coordonner les relations entre le club, les entreprises, les organismes de formation et les familles.

La CCI Rouen Métropole pilotera le parcours professionnel en s'appuyant sur ses établissements de formation, dont l'IFA Campus Marcel Sauvage, Need For School et le Ceppic, tout en mobilisant les entreprises du territoire.

«Là où le modèle actuel sélectionne quelques réussites sportives, le modèle FC Rouen ambitionne de générer 100% de trajectoires réussies», souligne Clément Gogol, président de l'association FC Rouen.