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Métropole de Rouen : des formations gratuites pour les commerçants

La Métropole Rouen Normandie et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat lanceront, dès septembre, un cycle de formations destiné aux commerçants et artisans du territoire. Réparties dans cinq communes, ces sessions visent à renforcer les compétences numériques des professionnels afin d'améliorer leur présence en ligne. 

© D.R.

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Par LGFR
La Gazette Normandie
Publié le 30 juin 2026 - Mis à jour le 30 juin 2026

À partir du 16 septembre, cinq sessions collectives de deux heures seront organisées à Sotteville-lès-Rouen, Duclair, Elbeuf-sur-Seine, Bois-Guillaume et Le Mesnil-Esnard. Ouvertes à l'ensemble des commerçants et artisans, qu'ils soient ou non affiliés à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, ces formations permettront d'acquérir des outils concrets pour développer leur visibilité sur Internet et attirer de nouveaux clients. À travers cette action, la Métropole Rouen Normandie entend accompagner les petites entreprises dans leur adaptation aux nouveaux usages numériques.

Le numérique devient un levier stratégique pour le commerce de proximité

À l'échelle nationale, la digitalisation constitue désormais un enjeu majeur pour les commerçants et artisans. La présence sur les réseaux sociaux, le référencement local ou encore la gestion de la visibilité en ligne influencent directement la fréquentation et le chiffre d'affaires des établissements. Face à l'évolution des habitudes de consommation, les collectivités et les chambres consulaires multiplient les dispositifs d'accompagnement afin d'aider les petites entreprises à renforcer leur compétitivité, développer leur clientèle et accélérer leur transition numérique.