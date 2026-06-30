Métropole de Rouen : des formations gratuites pour les commerçants

À partir du 16 septembre, cinq sessions collectives de deux heures seront organisées à Sotteville-lès-Rouen, Duclair, Elbeuf-sur-Seine, Bois-Guillaume et Le Mesnil-Esnard. Ouvertes à l'ensemble des commerçants et artisans, qu'ils soient ou non affiliés à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, ces formations permettront d'acquérir des outils concrets pour développer leur visibilité sur Internet et attirer de nouveaux clients. À travers cette action, la Métropole Rouen Normandie entend accompagner les petites entreprises dans leur adaptation aux nouveaux usages numériques.

Le numérique devient un levier stratégique pour le commerce de proximité

À l'échelle nationale, la digitalisation constitue désormais un enjeu majeur pour les commerçants et artisans. La présence sur les réseaux sociaux, le référencement local ou encore la gestion de la visibilité en ligne influencent directement la fréquentation et le chiffre d'affaires des établissements. Face à l'évolution des habitudes de consommation, les collectivités et les chambres consulaires multiplient les dispositifs d'accompagnement afin d'aider les petites entreprises à renforcer leur compétitivité, développer leur clientèle et accélérer leur transition numérique.