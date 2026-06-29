L'Université Bourgogne Europe se distingue à nouveau dans le classement mondial du Center for World University Rankings (CWUR). Cette édition 2026 positionne l'établissement parmi les 4 % des universités les mieux classées à l'échelle internationale, une reconnaissance qui met en avant ses résultats en matière de formation et de recherche.

Le classement CWUR repose sur plusieurs critères, parmi lesquels la qualité de l'enseignement, l'insertion professionnelle des diplômés, la qualité du corps professoral et les performances en recherche.

Une position confirmée à l'échelle internationale

Dans ce nouveau classement, l'UBE occupe la 651e place mondiale sur 21 000 établissements recensés. À l'échelle française, elle se situe au 28e rang sur 71 établissements classés. Ce résultat s'inscrit dans la continuité de la présence de l'université dans plusieurs classements internationaux depuis 2014.

Le classement distingue notamment la qualité de l'enseignement dispensé par l'université, qui atteint la 189e place mondiale dans ce domaine. Les activités de recherche sont également mises en avant, avec une 633e position au niveau international.

Selon l'université, cette reconnaissance reflète l'engagement de l'ensemble de sa communauté, qu'il s'agisse des enseignants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs et techniques, étudiants ou partenaires.



