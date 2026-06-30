Fibre Excellence: le gouvernement attend des précisions de Pigasse

Le gouvernement est prêt à soutenir "un projet de reprise industriel crédible" du fabricant de pâte à papier Fibre Excellence, a déclaré mardi le ministre délégué à l'Industrie, qui attend des précisions sur l'offre que doit présenter jeudi le financier Matthieu Pigasse.

Selon Sébastien Martin, "l'État a toujours été au rendez-vous pour Fibre Excellence. Depuis 2020, plus de 100 millions d'euros d'argent public ont déjà été mobilisés pour accompagner l'entreprise".

"En complément de sa proposition qui est sur la table depuis des semaines, l'État est disposé à compléter le plan de financement à hauteur de cinq millions d'euros sous forme de prêt, si les conditions d'ensemble permettant la concrétisation d’un projet de reprise industriel crédible sont réunies", affirme encore M. Martin dans une déclaration à l'AFP.

Pour lui, "il appartient au porteur de projet, Matthieu Pigasse, d'apporter une contribution à la hauteur de l'engagement de la puissance publique".

Outre la pâte à papier, Fibre Excellence produit de l'électricité à partir de bois et de copeaux.

Le cours de ces matières premières ayant fortement augmenté ces dernières années, cette activité complémentaire est devenue déficitaire, plombant les comptes du groupe.

Le gouvernement avait notamment proposé de relever, sous conditions, de 20% le tarif de rachat de l'électricité à Fibre Excellence, une hausse jugée insuffisante par l'intersyndicale du groupe.

M. Pigasse, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, son homologue de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Renaud Muselier et les numéros un de la CGT, Sophie Binet, de la CFDT, Marylise Léon, et de FO, Frédéric Souillot ont demandé dimanche soir au gouvernement de "prendre ses responsabilités" pour sauver le fabricant de pâte à papier.

Fibre Excellence, qui possède les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne, 270 salariés) et Tarascon (Bouches-du-Rhône, 275 salariés), a été placée en redressement judiciaire fin avril après que son actionnaire Jackson Wijaya - dont la famille dirige le géant indonésien de la pâte à papier mondiale Asia Pulp and Paper -, a refusé d'envisager des investissements supplémentaires.