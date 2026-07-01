À Soissons, le Marché Gourmand reporté en raison de la canicule

Face aux températures élevées annoncées, la Ville de Soissons a choisi de reporter le Marché Gourmand au jeudi 2 juillet. Ce choix permet de préserver les conditions d'accueil du public et de garantir le bon déroulement de l'événement, sans pénaliser les producteurs qui avaient préparé leur participation. Installé sous l'auvent du marché, ce rendez-vous estival mettra une nouvelle fois à l'honneur les producteurs locaux et les artisans du territoire, qui proposeront une large gamme de spécialités régionales, de produits fermiers et de créations artisanales.

Au fil des éditions, le Marché Gourmand s'est imposé comme un temps fort de l'animation commerciale à Soissons. Il offre aux exploitants agricoles, transformateurs et producteurs indépendants une vitrine directe auprès des consommateurs, favorisant les ventes en circuit court et les échanges avec la clientèle. L'événement contribue également à dynamiser le centre-ville en générant un flux de visiteurs profitable aux commerces, cafés et restaurants situés à proximité.

Les circuits courts renforcent l'économie des territoires

À l'échelle nationale, les marchés de producteurs occupent une place croissante dans les stratégies de développement des territoires. Ils répondent à une demande soutenue des consommateurs pour des produits locaux, de saison et plus traçables, tout en offrant aux agriculteurs et artisans un débouché commercial à forte valeur ajoutée. En limitant les intermédiaires, ces circuits de vente permettent aux producteurs de mieux valoriser leur production et de consolider leurs revenus.

Les épisodes climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, conduisent toutefois les collectivités à adapter l'organisation de ces manifestations afin de protéger le public sans compromettre leur impact économique. Le report du Marché Gourmand de Soissons illustre cette capacité d'adaptation.