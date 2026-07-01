La filière automobile confirme son poids dans l'économie de la Bourgogne-Franche-Comté. Fin 2023, elle employait près de 28.700 salariés au sein de 430 établissements, soit 2,9% de l'emploi régional, selon une étude de l'Insee. Elle dépasse ainsi la filière vitivinicole, qui représente 1,8% de l'emploi. Ce secteur génère également 2,5 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit environ 3% de la richesse produite dans la région. Le Nord Franche-Comté demeure son principal bastion industriel. Marqué par l'implantation historique de Peugeot, actuellement intégré à Stellantis, ce territoire abrite les principaux constructeurs et un réseau dense d'équipementiers, notamment Forvia et Michelin, qui possède un site majeur en Saône-et-Loire, à Blanzy. L'écosystème régional repose aussi sur un maillage d’établissements donneurs d'ordre et de sous-traitants intervenant sur l'ensemble de la chaîne de production, de la recherche à l'assemblage.



Transition et diversification

La région se distingue également par le poids de la métallurgie, qui représente plus d'un tiers des établissements de la filière et un emploi sur cinq, une spécialisation supérieure à la moyenne nationale. En parallèle, les entreprises doivent s'adapter aux mutations du marché automobile. La montée en puissance des véhicules électriques et hybrides accélère cette transformation. En 2023, un quart des établissements avaient déjà engagé cette transition, tandis qu'un sur dix participait à la conception ou à la fabrication de ces nouveaux modèles. Pour réduire leur dépendance au secteur automobile, plusieurs industriels développent également de nouvelles activités, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'aéronautique, afin de renforcer leur résilience face aux évolutions du marché.