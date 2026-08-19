Depuis octobre 2025, plusieurs tentatives d’implantation de groupes de migrants, orientés par des passeurs dans le but de rejoindre la Grande-Bretagne, ont été constatées dans la zone boisée située à proximité de la gare d’Abbeville. Ce phénomène s’est récemment accentué, avec notamment deux tentatives d’installation regroupant plus de 100 personnes, les 30 avril et 21 mai derniers. Elles arrivent par les trains en provenance de Boulogne-sur-Mer, se cachent afin de retrouver leurs passeurs et espérer traverser la Manche depuis la côte picarde.



Prévenir et protéger

Face à la récurrence de ces occupations qui présentent un danger pour la circulation ferroviaire et afin de lutter contre l’action des réseaux de passeurs, la préfecture de la Somme et SNCF Réseau engagent une opération de sécurisation aux abords de la gare d’Abbeville.

«Dans ce cadre, SNCF Réseau réalisera une clôture d’environ 800 mètres de longueur et de plus de 2 mètres de hauteur le long des voies ferrées. Cette installation a pour objectif de prévenir les intrusions sur le domaine ferroviaire et de protéger les personnes qui pourraient être tentées de s’y introduire», indique le service communication de SNCF Réseau. Les travaux, d’un montant d'environ 257 000 euros, débuteront à la fin du mois d’août 2026 et devraient s’achever au début du mois d’octobre.

SNCF Réseau rappelle qu’en dehors des gares et des espaces spécifiquement aménagés à cet effet, le domaine ferroviaire est «strictement interdit d’accès au public. S’y introduire expose à des risques graves, notamment de collision avec un train, d’électrocution au contact des installations électriques ou de chute. Le respect de cette interdiction est essentiel pour garantir la sécurité de tous».

Les passeurs dans le collimateur

Cette clôture contribuera également à limiter les possibilités d’action des réseaux de passeurs : «En facilitant l’accès au domaine ferroviaire, ces réseaux exposent en effet les personnes qu’ils accompagnent à des risques particulièrement importants, notamment lors de leur parcours vers la Grande-Bretagne et des tentatives de traversée de la Manche à bord d’embarcations de fortune», souligne également la préfecture de la Somme. La végétation qui peut servir d’abri sera aussi nettoyée.

En parallèle, la mobilisation des services de l’État contre ces réseaux se poursuit : 16 passeurs ont été interpellés dans la Somme depuis le début de l’année 2026. De son côté, la ville d’Abbeville se «félicite de ce nouveau dispositif permettant d’entraver l’action des passeurs. Elle réaffirme sa fermeté absolue face à ses réseaux criminels qui mettent des vie en péril. La ville travaille étroitement avec les services de l’État sur ce sujet et apporte sa contribution, notamment avec l’installation et la mise en service d’une caméra de vidéosurveillance».