Les pompiers ont réussi à encercler complètement dans la nuit de mardi à mercredi le plus grand incendie de forêt que la Belgique ait connu depuis un siècle, mais la situation sur le terrain "reste compliquée", plusieurs reprises de feu ayant été observées, ont indiqué à l'AFP les autorités.

Le porte-parole de la cellule de crise, Tony Hosmans, a déclaré que l'incendie qui fait rage dans le parc naturel des Hautes Fagnes "a pu être encerclé" et ne se dirige pas vers l'Allemagne. L'objectif est de le maîtriser mercredi "si possible avec un soutien aérien", a-t-il ajouté.

Mais rien n'est moins sûr. Mardi, aucun avion ou hélicoptère n'a pu être engagé contre cet incendie historique, qui a déjà ravagé 3.000 hectares du parc naturel des Hautes Fagnes, proche de la frontière allemande. Des avions bombardiers d'eau venus de Norvège, d'Allemagne, de Suède et des Pays-Bas sont ainsi restés au sol mardi.

Et "les prévisions disponibles à ce stade ne laissent pas entrevoir d'évolution suffisamment favorable pour permettre leur mobilisation demain (mercredi)", ont déclaré mardi soir les autorités de la province de Liège, où se situe ce parc.

Importantes fumées

Les quelque 500 pompiers toujours mobilisés sont toutefois aidés par la pluie qui tombe dans cette région de l'est de la Belgique. Mais ces "précipitations ne signifient pas par ailleurs que le feu est éteint", ont prévenu les autorités belges.

Elle favorise également d'importantes fumées qui gênent les pompiers, et réduisent fortement la visibilité pour les moyens aériens.

Le travail des soldats du feu est également rendu plus difficile par le type de terrain rencontré : un patchwork de landes, de tourbières et de passerelles surélevées pour favoriser la découverte de ce parc naturel très fréquenté par les touristes.

La tourbe brûle en profondeur, favorisant les départs de feu.

Les pompiers sont toutefois parvenus dans la nuit de mardi à mercredi à faire la jonction entre les fronts nord et est de cet incendie, et ils espèrent désormais vaincre ce feu, qui brûle depuis vendredi.

Le ministre belge de l'Intérieur, Bernard Quintin, a toutefois averti mardi que l'extinction totale de l'incendie prendrait encore "des semaines", en raison de cette particularité de la tourbe.

Dès la nuit de lundi à mardi, les pompiers ont procédé à de l'étrépage, tactique consistant à enlever la couche superficielle du sol pour le mettre à nu et retirer ainsi la charge inflammable.

La Belgique, comme une grande partie de l'Europe, a souffert l'été durant d'épisodes de fortes chaleurs et de la sécheresse. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays en fin de semaine dernière.

Autant de conditions propices au départ de ce grand incendie.