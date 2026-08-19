La vague de chaleur en cours est d'ores et déjà la deuxième plus longue jamais enregistrée en France, avec 22 jours de fortes chaleurs quasi-générales sur le pays, a annoncé mercredi Météo-France.

"Avec un ITN (Indicateur thermique national, moyenne des températures sur 30 stations de référence, NDLR) définitif à 24,5°C pour la journée du mardi 18 août, nous en sommes à 22 jours en vague de chaleur, 2e rang provisoire depuis 1947", date de début des mesures, a indiqué le prévisionniste national à l'AFP.

Cette vague dépasse en durée celle de juillet 2006 (21 jours).

Le record de la plus longue vague de chaleur en France a été atteint en juillet 1983, avec 23 jours.

Débutée le 28 juillet, la vague de chaleur actuelle, qui a connnu deux pics d'intensité marqués le 29 juillet puis du 12 au 14 août, n'est toujours pas terminée.

Elle est toutefois déjà plus longue que la canicule historique de 2003 et que la précédente vague de chaleur de juillet 2026 (du 4 au 19), qui avaient duré chacune 16 jours.

La définition d'une vague de chaleur répond à des critères bien précis.

Elle débute lorsque l'ITN atteint ou dépasse 25,3°C pendant une journée et que la température moyenne nationale reste supérieure ou égale à 23,4°C pendant au moins trois jours consécutifs, explique Météo-France. Elle prend fin lorsque l'ITN descend sous 23,4°C pendant au moins trois jours d'affilée, ou "ponctuellement" sous 22,4°C.

Elle diffère des vigilances canicule (jaune, orange ou rouge) établies en fonction de l'intensité des phénomènes météo attendus et de ses possibles impacts sanitaires.

En termes d'intensité - c'est-à-dire concernant le niveau de températures maximales atteint - la vague de chaleur de fin juin 2026 reste la plus forte jamais connue en France.

En revanche, la vague de chaleur la plus sévère - critère combinant à la fois la longueur et l'intensité de la vague - août 2003 reste le record.

La vague de chaleur actuelle est la 54e que subit la France depuis 1947, plus de la moitié d'entre elles s'étant produites après 2010, dans un contexte de réchauffement climatique causé par les activités humaines.

L'été 2026 se démarque par une répétition exceptionnelle des vagues de chaleur, avec à ce jour déjà trois vagues en l'espace de moins de deux mois. Avant cela, un premier épisode de chaleur historiquement précoce avait frappé le pays fin mai.