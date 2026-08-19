Dijon : O’Care prépare une expansion au-delà de la région

À Dijon, O’Care poursuit son développement avec une gamme de trois compléments alimentaires naturels dédiés au stress, à l’immunité et au sommeil, associant une action ciblée à l’hydratation. Créée par Line Kerbage, docteure en pharmacie, la jeune entreprise a été accompagnée par Dijon Bourgogne Invest, notamment grâce à une mise en relation avec l’incubateur DECA-BFC et plusieurs acteurs locaux. Déjà distribuée dans plus de douze pharmacies de la région, la marque prévoit désormais d’élargir sa présence à d’autres territoires français, dont Paris, ainsi qu’à plusieurs pays européens, avec l’objectif de franchir un nouveau cap commercial tout en consolidant son activité développée depuis Dijon.

Les jeunes marques cherchent des relais

À l’échelle nationale, le développement d’O’Care illustre l’importance des réseaux d’accompagnement pour les jeunes entreprises qui cherchent à transformer une innovation en activité commerciale. L’accès aux incubateurs, aux partenaires économiques et aux réseaux de distribution peut faciliter les premières étapes d’une stratégie de croissance, particulièrement dans les secteurs où la commercialisation repose sur des circuits spécialisés. Pour les territoires, l’accompagnement de ces entreprises constitue également un moyen de favoriser l’émergence de nouvelles activités et de retenir localement des projets capables, à terme, de se développer sur des marchés extérieurs.