La Normandie confirme sa puissance automobile

L'automobile demeure l'un des piliers de l'économie normande. Fin 2023, la région comptait 330 établissements appartenant à cette filière, représentant 28 000 salariés, dont 22 800 travaillent directement pour les activités automobiles.

Cette spécialisation place la Normandie au quatrième rang national, avec une part de 1,9% de l'emploi salarié régional, supérieure à la moyenne française. L'industrie concentre à elle seule 90% des emplois, principalement dans la construction de véhicules, les équipements automobiles et les carrosseries. La filière a généré près de 2 milliards d'euros de valeur ajoutée, un niveau comparable à celui de l'hébergement-restauration, illustrant son poids dans l'économie régionale.

Les principaux sites industriels sont implantés le long de la vallée de la Seine, autour des usines Renault de Cléon et Sandouville, mais aussi dans le Calvados avec Renault Trucks à Blainville-sur-Orne et Stellantis à Cormelles-le-Royal, ainsi que dans l'Orne avec Forvia à Caligny et Sofedit au Val-au-Perche.

L'étude souligne également l'évolution des stratégies industrielles : plus de 60% des entreprises produisant des véhicules thermiques participent désormais à la fabrication de modèles électriques ou à hydrogène, tandis que plus des trois quarts sont engagées dans les technologies hybrides.

Cette transformation s'accompagne toutefois d'enjeux de renouvellement des effectifs, les salariés de moins de 40 ans ne représentant que 30% des emplois de la filière.

