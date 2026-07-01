Le Parc Astérix renforce ses mesures face aux fortes chaleurs

Le Parc Astérix poursuit l'adaptation de son site aux effets du réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, il déploie des solutions fondées sur la nature et met en œuvre des mesures destinées à limiter l'impact des températures élevées sur les visiteurs comme sur les salariés.

La nature comme alliée contre la chaleur

Le Parc s'appuie notamment sur les trois forêts qui l'entourent, associées à des actions d'identification des îlots de chaleur, au développement des espaces verts et à la préservation des zones humides. Cet ensemble contribue à diminuer la température ressentie de 4 à 5 °C tout en améliorant la circulation de l'air.

Des adaptations pour les visiteurs et les équipes

Pour aider les visiteurs à se rafraîchir, le Parc met à disposition ses sept attractions aquatiques ainsi que des points d'eau équipés de jets, installés dans les allées du parc. Certaines attractions très exposées au soleil peuvent toutefois être fermées temporairement. Côté spectacles, certaines représentations sont remplacées par des séances de photos avec les personnages afin de limiter leur exposition à la chaleur. Ces comédiens portent également des gilets rafraîchissants sous leurs costumes.

En parallèle, le Parc a renforcé les mesures destinées à ses salariés avec des rotations d'équipes, des pauses dans des espaces plus frais, des distributions d'équipements et de rafraîchissements, ainsi que l'installation de parasols sur plusieurs postes de travail exposés au soleil.



